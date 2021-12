Giovanni Zarrella & Jana Ina Zarrella: Damit hat wirklich niemand gerechnet!

Wie Jana Ina nun gegenüber "Leute heute" offenbart, pflegt Giovanni mit seinen Kindern einen viel lockeren Umgang als sie! So erläutert sie: "Zuhause bin ich eher die Strenge. Und Giovanni ist einfach der coole Papa, der auch sich durchsetzt, aber noch so sagt: 'Ist schon okay.'" Ehrliche Worte, die zeigen: Jana Ina hat beim Thema Erziehung die Hosen an. Das dieses Ungleichgewicht bei den beiden jedoch zum Streit führt, ist auszuschließen. Giovanni fügt auf Jana Inas Aussage nämlich abschließend über ihr Familienglück hinzu: "Wenn man eine gut funktionierende Beziehung hat und einen normalen Menschenverstand, einen guten, gesunden Menschenverstand, und weiß, dass dem anderen für sein komplettes Glück seine Arbeit unglaublich wichtig ist - dann muss man auch nicht aus derselben Branche sein -, dann hat man einfach Verständnis füreinander. Man macht es für das große Ganze. Das große Ganze ist zu Hause die Familie, die Kinder, wir als Paar."