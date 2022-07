Giovanni Zarrella & Jana Ina Zarrella: Traurige Trennung

Bei einem Blick auf die "Instagram"-Accounts von Jana Ina Zarrella und Giovanni Zarrella wird schnell deutlich, dass die beiden momentan in eigener Sache unterwegs sind! So zeigt Giovanni in einem seiner neusten Beiträge, dass er als waschechter Hochzeits-Crasher einem treuen Fangirl eine zuckersüße Überraschung bescherte und für das Brautpaar auf deren Liebesfeier ein Ständchen zum Besten gab. Sicherlich hätte es Giovanni schön gefunden, wenn Jana Ina ihm bei so einem emotionalen Moment auch zur Seite gestanden hätte. Doch seine bessere Hälfte war zur gleichen Zeit in "Disneyland" unterwegs! Für die beiden sicherlich eine ziemliche Hürde. Wann sich Giovanni und Jana Ina wohl wieder in den Armen halten dürfen? Wir können gespannt sein ...