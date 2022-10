Gisele Bündchen: Scheidung von Tom Brady? Sie hat den Ring bereits abgelegt

Der Football-Profi und das einstige "Victoria's Secret"-Model äußerten sich selbst noch nicht zu den Spekulationen. Dennoch scheint sich das Ehe-Aus immer weiter anzubahnen. Aktuelle Bilder, die der "TMZ Sports" vorliegen, zeigen Gisele Bündchen bei einem Besuch im Fitnessstudio am Montag in Miami. Eines sticht dabei jedoch besonders ins Auge - an ihrem Ringfinger herrscht gähnende Leere. Bestätigt sie damit etwa die Scheidungs-Gerüchte?

In der Vergangenheit meldete sich bereits ein Insider der Familie zu Wort und ließ durchsickern: "Tom und Gisele haben sich in letzter Zeit schwergetan, ihre Ehe am Laufen zu halten und sich auseinandergelebt!" Angeblich sollen die beiden sogar bereits seit dem Sommer getrennt leben. Bleibt abzuwarten, ob in nächster Zeit neue Details ans Licht kommen werden.

Auch bei Stefan Mross und seiner Anna-Carina soll es nicht mehr rund laufen. Was ihre Ehe ins Wanken bringt erfährst du im Video: