Gisele Opperman: Sie will an diesen "Bauer sucht Frau"-Mann ran!

Gisele ist endlich wieder Single und hat eine ganz besondere Idee, wie sie ihr Herz neu erobern könnte – mit "Bauer sucht Frau"! In einem Interview verriet die ehemalige "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin, dass sie sich ernsthaft mit der Show beschäftigt hat: "Ich bin seit ein paar Monaten Single und habe ehrlich gesagt schon mal mit 'Bauer sucht Frau' geliebäugelt", so Gisele. Sie gab außerdem zu, sich sogar "so halb in einen Bauern" verliebt zu haben und daher schon Kontakt mit den Machern der beliebten Datingshow aufgenommen zu haben. Leider hatte sie Pech: Zu dem Zeitpunkt war die aktuelle Staffel schon abgedreht.

Trotzdem lässt sie sich ihre Hoffnung auf eine Zukunft auf dem Land nicht nehmen. Gisele träumt immer noch davon, als Bäuerin zu arbeiten – und das sogar in der Schweiz! "Ein Leben auf dem Land gehört sowieso zu meinen Vorlieben", verrät sie. Der Grund dafür liegt in ihrer Familiengeschichte: "Was ganz viele nicht wissen: Mein Vater ist gelernter Landwirt, ich komme aus der Landwirtschaft. Ich habe selber Pferde gezüchtet und das wäre schon ein Traum für mich", erklärt sie. Und weiter: "Ich würde gerne zusammen mit meinem Bauern auf seinem Hof mein Leben leben." Klingt nach einer großen Liebe – und vielleicht ja auch einer ganz neuen TV-Show?