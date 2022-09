Giulia Siegel: Sex-Beichte! Sie bekommt einfach nicht genug

Am Freitag geht ein neues "BILD-TV"-Format an den Start: "Komm doch" bringt Moderatorin Giulia Siegel gemeinsam mit geladenen Gästen zusammen. Gesprochen wird im Talk über ziemlich schlüpfrige und erotische Themen. Und dabei scheint die Moderatorin der Show kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Munter erzählte Giulia Siegel gegenüber "BILD", was sie für Vorlieben hat: "Die gucke ich selber gerne. Etwa fünfmal pro Woche. Aber immer nur ein paar Minuten lang." Und ihr liebstes Hilfsmittel für genussvolle Stunden allein? "Ich bin froh, dass es Womanizer gibt ...", gab sie offen zu.

Dass Giulia Siegel kein Kind von Traurigkeit ist, hat sie bereits viele Male im TV bewiesen. Besonders bei "Temptation Island VIP" wurde die zweifache Mutter mit ihrem Partner Ludwig Heer vor eine große Herausforderung gestellt. Denn die beiden können normalerweise nicht die Finger voneinander lassen. Und wenn die 47-Jährige doch einmal keine Lust auf ihren Liebsten hat, kennt sie dafür eine Lösung, wie sie ihm Interview verriet: "In seltenen Fällen kommt es mal vor, dass ich auf meinen Schatz keine Lust habe. Dann schauen wir zu zweit und die Lust kommt schnell zurück."

Man kann gespannt sein, was Giulia noch für intime Geheimnisse ausplaudert...