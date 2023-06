Glenda Jackson: Die Schauspiel-Ikone ist tot

"Glenda Jackson, zweifache Oscar-Preisträgerin, Schauspielerin und Politikerin, ist heute Morgen nach kurzer Krankheit im Kreise ihrer Familie friedlich in ihrem Haus in Blackheath, London, gestorben", heißt es in dem Statement. Bis vor kurzem habe sie noch für den Film "The Great Escaper" vor der Kamera gestanden.

Schon in jungen Jahren interessierte Glenda sich für die Schauspielerei. Mit 18 Jahren sicherte sie sich ein Stipendium an der Royal Academy of Dramatic Art in London. In den Fünfzigerjahren begann ihre große Karriere. Sie war in Filmen wie "Liebende Frauen" und "Mann, bist du klasse!" zu sehen. Für beide erhielt sie einen Oscar! Außerdem wurde sie mehrfach für diverse Auszeichnungen nominiert, darunter beispielsweise der Golden Globe.

In den Neunzigerjahren widmete die Schauspielerin sich ihrer politischen Karriere. Im britischen Unterhaus war sie über 20 Jahre lang aktiv. Nach ihrem Rücktritt kehrte sie auf die Leinwand zurück.