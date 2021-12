Daniela Katzenberger: Gefährlicher Beauty-OP-Wahn in der Familie!

Besuche beim Beauty-Doc gehören für Daniela Katzenberger und ihren Klan schon fast zur Tagesordnung! Erst im Mai unterzog sich die 35-Jährige ihrer zweiten Brust-OP, ließ sich dabei von einem TV-Team begleiten: „Ich habe in Deutschland einen operativen Eingriff, eine Bruststraffung, da meine Brüste durch das Stillen eine Etage tiefer gerutscht sind“, so die Katze vor dem Eingriff. Doch die Katze ist nicht die einzige in ihrer Familie die optisch nachgeholfen hat...