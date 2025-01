Gloria Glumac: Harte Abrechnung mit Ex Nikola – will ER keine Scheidung?

Das Maß ist voll! Reality-Queen Gloria Glumac (32) hat auf Instagram mit ihrem Ex-Mann Nikola Glumac (29) abgerechnet. Grund dafür ist, dass wichtige Formalitäten für den bevorstehenden Scheidungstermin zu klären sind, Nikola jedoch seine Ex-Frau angeblich überall blockiert hat.

Aus lauter Verzweiflung griff die Reality-Ikone zu einer ungewöhnlichen Methode: Sie versuchte, ihren Ex per PayPal zu kontaktieren. Dazu überwies sie ihm einen Cent, um das Kontaktfeld ausfüllen zu können, und schrieb: "Denk an den Scheidungstermin nächste Woche! Ich will kein Theater haben! Ich will es ganz ruhig über die Bühne bekommen, damit ich endlich meinen Namen ändern kann und wir komplett getrennte Wege gehen können und nichts mehr miteinander zu tun haben! Wenn du nicht kommst, dann wird das ein großes Problem werden." Diese Nachricht teilte Gloria auch in einer Instagram-Story.

Doch die 32-Jährige glaubt immer weniger daran, dass Nikola zum Termin kommen wird. "Nennt mich Wahrsager, aber ich befürchte, dass ich die Einzige sein werde, die nächste Woche zum Scheidungstermin erscheinen wird", schrieb sie auf der sozialen Plattform. Besonders ärgerlich für sie: Eine Online-Verhandlung wurde zuvor abgelehnt.