Kim Virginia: So hart reagiert Leyla Lahouar auf die angebliche Schwangerschaft!

Kein Alkohol für mich! Kim Virginia (29) ist nüchtern ins neue Jahr gestartet. In einem Video auf Instagram zeigte das TV-Sternchen ihren Fans, wie sie an Silvester an einem Orangensaft nippte, während ihr Freund Nikola Glumac (28) Champagner schlürfte. Doch warum eigentlich? Unter ihrem Reel kommentierte die 29-Jährige: "Für mich fühlt sich dieses Jahr irgendwie besonders an – es könnte vieles Neues auf Nikola und mich zukommen."