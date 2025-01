Gloria Glumac: Sie wagen den nächsten Schritt! Das plant sie jetzt mit ihrem Micha

In ihrer Instagram-Story spricht Gloria nun von ihrer gemeinsamen Zukunft: Im Rahmen einer Fragerunde wird die 32-Jährige gefragt, ob sie und Micha "irgendwann zusammenziehen wollen". Micha antwortet mit einem kurzen und knappen "Ja", während Gloria etwas weiter ausholt: "Vielleicht noch als kleine Erklärung, weil ich nicht so wortkarg bin, wie du: Wir haben schon ein paar Mal darüber geredet und das wird auch über hoffentlich kürzer als länger passieren. Nicht erst, wenn wir Grandma & Grandpa sind. Also es wird auf jeden Fall kommen, aber wir müssen jetzt nicht auf den D-Zug."