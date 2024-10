Gloria Glumac: Sorge um "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin

Vor zwei Jahren feierte Gloria ihr Debüt im Reality-TV – und seitdem ist sie aus der Szene für viele Fans kaum mehr wegzudenken. Von "Are You The One?" über "Prominent getrennt" hat sie sich nun auch ins "Sommerhaus der Stars" geschafft, wo sie zusammen mit ihrem Freund Michael antritt. "Wir zerfetzen euch – von hinten, ohne dass ihr’s merkt!", kündigte Gloria selbstbewusst ihren "Sommerhaus"-Konkurrenten an. Eine klare Kampfansage! Fans von ihr kennen sie eben nicht anders.