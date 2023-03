Gloria & Nikola Glumac: Neue Eskalation im TV! Es wird immer schlimmer

Man mag es kaum glauben, aber nun kämpft das Toxic Couple in der "Prominent getrennt"-Villa in Südafrika um 100.000 Euro. Niko verrät, dass er bereits vor dem Start der Trash-TV-Show riesige Zweifel hatte: "Gloria rastet schnell wegen Kleinigkeiten aus. Sie denkt, dass sie immer recht hat mit dem, was sie sagt und das könnte ein Problem in der Show darstellen." Und wie mag es anders sein - Nikolas Befürchtung bewahrheitet sich schon in der zweiten Folge. Nachdem die erste Challenge für das Ex-Couple weniger gut läuft, schiebt Gloria Niko die Schuld in die Schuhe: "Ich habe die Führung übernommen, war die maskuline Energie. Er dann wieder die feminine Energie."

Niko steht das Leid ins tätowierte Gesicht geschrieben und der Streit eskaliert komplett. In einer Interview-Sequenz platzt Gloria der Kragen: "Du hattest keine Arbeit, du fängst tausend Sachen an, und machst keine fertig. Weil du keinen verf*ckten Job machen wolltest", wettert sie. Die sieben anderen Promi-Ex-Pärchen sind geschockt vom aufbrausenden Temperament der 30-Jährigen und haben Mitleid mit Niko. Er selbst sagt: "Ich habe Gloria in dem Moment nicht wiedererkannt. Diesen Moment werde ich nie in meinem Leben vergessen können. Es war schrecklich."