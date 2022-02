GNTM 2022: Geheimnis um Kandidatin Lenara gelüftet!

"Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich ausstrahle", erzählte Lenara bereits in einem Interview mit ProSieben. Zudem hatte sie noch eine wichtige Botschaft: "Sei du selbst. Lieb dich wie du bist. Dein Charakter ist viel, viel wichtiger als dein Äußeres."

Auch interessant