GNTM 2022: Heftige Vorwürfe! Kandidatin Viola wehrt sich

Es wäre nicht das erste Mal, dass Jan Böhmermann Kandidaten in eine Show einschleust. Und Fans fragen sich, ob Viola wirklich Interesse an der Show hat. "Wenn Jan Böhmermann wirklich Viola bei GNTM eingeschleust hat, breche ich das Abi ab" oder "Ich hoffe so sehr, dass Viola eingeschleust wurde. Es wäre zu lustig #GNTM“ heißt es in einigen Kommentaren im Netz.