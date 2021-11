GNTM 2022: Start & Kandidatinnen - So einzigartig wird Staffel 17

Für die neuen Topmodel-Anwärterinnen wird es wieder ernst! Bereits seit dem 28. Juni 2021 ist der Casting-Aufruf für „Germany’s Next Topmodel“ 2022 beendet. Die Dreharbeiten zur 17. Staffel sind aktuell in vollem Gange. Der GNTM-Start(-schuss) fällt diesmal im sonnig-warmen Griechenland, wo sich Heidi Klum und ihre Crew derzeit befinden. Im pompösen Zappeion in Athen begrüßt die Modelmama ihre Nachwuchsmodels an der Seite von Pop-Ikone Kylie Minogue im Rahmen einer glamourösen Modeschau. Nach dem Auftakt in der antiken Hauptstadt, fliegen die 33 Kandidatinnen auf die malerische Trauminsel Mykonos, wo weitere Episoden gedreht werden. Für den Rest der Staffel dürfen die besten unter ihnen wieder ihre Koffer packen, denn es geht über den Atlantik in Heidis Heimat Los Angeles. Dort wird sicherlich auch Tochter Leni Klum mal bei den Dreharbeiten von GNTM vorbeischauen, wie die Modelmama vorab verriet.