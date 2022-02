GNTM 2022: Kandidatin Lieselotte saß mal im Rollstuhl

Die anderen Kandidatinnen stehen ihr voll zur Seite. "Es fühlt sich super an, es fühlt sich so super an. Es rührt mich so, wenn mir geholfen wird. Weil ich den Unfall hatte, bin ich auch so versteift – meine Wirbelsäule", sagte Lieselotte bei "Germany's next Topmodel". Sie sei von den jungen Mädchen sehr begeistert, dass sie als Best-Ager-Model so liebevoll aufgenommen wurde. Und sie wird von den anderen auch bewundert. "Ich finde das so cool, dass die Barbara und die Lieselotte dabei sind, weil die einfach so eine richtig schöne Gruppendynamik reinbringen", sagte beispielsweise Kim.

