GNTM 2025: Das große Umstyling – Die gewagtesten Vorher-Nachher-Ergebnisse

Die 21-jährige Magdalena beschreibt sich selbst als eine echte Kämpferin. Kampfgeist braucht sie auch für ihren neuen Look, der für die Wienerin wirklich ungewohnt ist: Ihre neue Frisur, ein radikaler Mikro-Bob mit Vollpony, erinnert an ikonische Flapper-Girls der Zwanzigerjahre. Den ersten Schnitt der neuen Frisur machte niemand geringeres als der Moderator Klaas Heufer-Umlauf! Der erste Blick in den Spiegel war hart: "Ich erkenne mich nicht mehr wieder!", gestand sie unter Tränen, während Heidi ihr komplimentiert, dass ihr der gradlinige Look "ein bisschen edge" verleiht. Trotz der emotionalen Reaktion steht Magdalena zu ihrer Transformation und möchte nun beweisen, wie sehr sie für ihren Modeltraum kämpft. Der neue Bob ist momentan sehr angesagt und très chic!