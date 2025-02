GNTM 2025: Heidi Klum muss gegen Stefan Raab kämpfen!

Ob dieser Tausch eine kluge Entscheidung war, bleibt fraglich. Schließlich müssen sich die Zuschauer:innen nun zwischen "Germany’s Next Topmodel" und Stefan Raabs neuer Show entscheiden. In den sozialen Medien wird die Programmänderung kontrovers diskutiert: "Gegen GNTM anzutreten ist doch viel schwieriger als gegen Pufpaff", "Krass, dass sie ihn überhaupt als Konkurrenz sehen – seine Quoten sind ja nicht mehr besonders stark" oder "Keine gute Entscheidung von ProSieben", heißt es in den Kommentaren. Ob der Sender damit den richtigen Weg eingeschlagen hat, wird die Zeit zeigen.

