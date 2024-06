"GNTM"-Armin & Grace: "Nicht perfekt!" Streit nach dem Liebes-Outing

Vor Millionen Zuschauern fragte Armin Grace, ob sie seine Freundin werden möchte. Ein nervenaufreibender Moment für das Malemodel. "Ich war davor so verkopft. Ich habe mir so Gedanken gemacht, wie ich es am besten sage ", erzählt er jetzt bei einer Fragerunde auf Instagram. "Grace wusste von nichts. Ich habe sie irgendwann mal gefragt, ob sie ein Problem damit hätte, wenn ich sie im Finale küssen würde. Da meinte sie, sie hätte damit kein Problem. Aber das haben wir danach gar nicht mehr besprochen. Ich hatte Angst", gesteht er. Doch am Ende ging alles gut und die beiden wurden ein Paar.