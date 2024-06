Heidi Klum: Liebes-Hammer im GNTM-Finale! Das Rätselraten hat ein Ende

Das Finale von "Germany's Next Topmodel" 2024 war übersät mit Überraschungsmomenten. Neben Gesangseinlagen von Sabrina Carpenter (25) und Modelmama Heidi Klum höchstpersönlich, sorgten vor allem die Ex-Kandidaten Grace und Armin für einen Wow-Moment. Seit Wochen spekulierten Fans, ob zwischen ihnen nicht mehr geht. Jetzt herrscht endlich Gewissheit! Als Heidi Klum die beiden im Finale auf ihren Show-Flirt ansprach, druckste Armin zuerst herum: "Ich glaube, man hat es gesehen, wir sind in LA schon ein richtig gutes Team geworden und auch die Monate nach LA haben wir wirklich toll harmoniert und uns gut verstanden." Dann fasste das Male-Model jedoch seinen ganzen Mut zusammen und führt weiter fort: "Ich bin ein bisschen nervös, weil ich sage es ehrlich, ich habe mich bisher nie getraut, die Frage so zu stellen", woraufhin er sich zu Grace dreht und hinzufügt: "Grace, ich wollte dich fragen, willst du mit mir zusammen sein?".

Grace strahlt Armin an und bekommt nur ein nickendes "Ja" heraus. Glück erfüllt zieht der 27-Jährige seine frisch gebackene Freundin an sich und drückt ihr live im Fernsehen einen dicken Schmatzer auf den Mund. Wie süß! Damit ist wohl mehr als klar, was wirklich zwischen den beiden geht. Auch Heidi freut sich über das GNTM-Match: "Es freut mich natürlich auch, wenn Liebe entsteht bei Topmodel. Das finde ich ja süß!" Auch ihr ist der Flirt der beiden natürlich nicht entgangen: "Ich muss schon sagen, bei den Proben, ich habe es immer gesehen. Also, wenn Augen sich gegenseitig auffressen könnten ... Ich habe die Augen immer gesehen und habe es schon ein bisschen vermutet, aber ich wusste es ja nicht."

Auf ihre Frage, wann es bei den beiden angefangen hat zu knistern, erklärt Armin: "Ich glaube, angefangen hat es, als ich nicht die Jobs bekommen habe und so bisschen meine Down-Phase hatte, dann hat Grace mich immer wieder aufgebaut". Auch Heidi ist sichtlich gerührt und kann nur nochmal wiederholen: "Ach süß! Viel Glück euch beiden. Ich freue mich sehr für euch".

Womit die Modelmama bei GNTM noch für Furore sorgte, erfährst du im Video: