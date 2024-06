GNTM: Fußballer & Hollywood-Stars! Das sind die Promi-Gäste im Finale

Doch mit dem letzten Namen auf der Liste hätte wohl niemand gerechnet. Bevor die EM 2024 startet, gibt sich niemand Geringeres als Fußballer Bastian Schweinsteiger (39) die Ehre. Der Sportler hat schon einige Mal selbst gemodelt. Er war u.a. auf der "Vogue" mit Ehefrau Ana Ivanoviv (36) und in einigen Werbeclips zu sehen. Welche Tipps er Heidis Models geben wird? Und wer sich am Ende den Titel sichert? All das erfahren wir am 13. Juni ab 20:15 Uhr bei ProSieben...

