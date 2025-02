GNTM-Gewinner Jermaine: So heftig hat sich sein Leben verändert

Die neue GNTM-Staffel wird Jermaine trotz Stress versuchen zu verfolgen – allerdings, nur wenn sie ihn "catcht". "Bis jetzt was ich gesehen habe, der Teaser, die Models – krass! Ich freue mich sehr darauf, vor allem auf die Looks. Ich habe auch schon ein paar Favorit:innen", so der 20-Jährige. Wer laut Jermaine die besten Chancen auf den Titel "Germany's next Topmodel" hat und am ehesten in seine Fußstapfen treten wird, wollte er allerdings nicht verraten.

Heute können wir uns ein eigenes Bild von Heidis neuen Kandidatinnen und Kandidaten machen: "Germany's next Topmodel" gibt es ab dem 13. Februar gleich zweimal wöchentlich (dienstags und donnerstags) um 20.15 Uhr auf ProSieben oder im Livestream auf Joyn.