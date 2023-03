GNTM-Gewinnern Simone Kowalski packt aus: "Meine Freiheit wurde mir genommen"

Auf Instagram teilte das Model Fotos von sich und erzählt in der Bildbeschreibung, wie schlimm ihre Zeit während und auch nach "Germany's next Topmodel" war. So schreibt Simone, dass ihr die Show ihre Freiheit genommen habe. Zusätzlich soll GNTM sie krank gemacht haben: "Ich habe die Show weitergeführt und alles getan, was sie von mir wollten. Aber meine Gesundheit ging den Bach runter."

Auf dem zweiten Bild sieht man Simones Gesicht, welches von Wunden überzogen ist. "Ich dachte, ich hätte Hautkrebs – und ganz ehrlich, nach den Dreharbeiten zu 'Germany’s Next Topmodel' war ich sehr krank.", erklärt das Model. Auf die Frage, was für die Verletzungen im Gesicht verantwortlich war, antwortet Simone: "Make-up, falsche Produkte, zu viele verschiedene Produkte, Verätzungen im Gesicht und durch eine Wunde kamen Bakterien in den Körper."

Sie musste eben lernen, in einem Business zu arbeiten, in dem niemand wie ein Mensch behandelt, sondern nur für Profit benutzt werde, erzählt die 25-Jährige weiter.

Doch etwas Positives konnte Simone trotzdem aus ihre Zeit bei GNTM mitnehmen: "Sie lehrte mich Stärke auf einem anderen Level und wie man mit mentalem und physischem Schmerz umgeht.", erklärt sie, um im Zuge dessen die aktuellen Kandidatinnen zu warnen: "Eine Karriere als Topmodel zu starten, ist nach dieser Show beinahe unmöglich." Simone rät ihnen, lieber zu offenen Castings und Agenturen in ihrer Region zu gehen.

