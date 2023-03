Heidi Klum: Sitzen gelassen! Er beschreitet neue Wege

Gerade noch bei GNTM und nun schon am nächsten Set: Starfotograf Rankin, der mit vollem Namen John Rankin Wadell heißt, ist gefragt wie nie. Kein Wunder, dass er auch für Steffen Schraut die allererste Wahl für seine neue QVC-Kampagne war. Eine Entscheidung, die er keine Sekunde bereut hat, verrät der Designer im "Closer"-Talk und gerät regelrecht ins Schwärmen. "Es war ein herrliches Arbeiten, er hat keinerlei Allüren oder so etwas. Die QVC-Kampagne haben wir in London geshootet. Wir haben uns auf Anhieb erstklassig verstanden und jeder am Set hatte eine tolle Zeit. Ich glaube, dafür schätzt ihn auch Heidi."

Auch sonst fühlt er sich der Modelmama verbunden, sie beide hätten ähnliche Ansichten, was die Auswahl der Models angeht. "Diversity und Bodypositivity sind für mich schon sehr lange enorm wichtig", erklärt er. "Ich habe damit schon vor 20 Jahren angefangen." Und lange bevor Heidi bei GNTM selbst auf die Idee kam, schickte Schraut bereits ein Mutter-Tochter-Gespann auf den Laufsteg. Klingt fast nach einer heimlichen Seelenverwandtschaft, denn auch mit Heidis Style ist der Designer grundsätzlich einverstanden. "Ich würde sie genauso sexy kleiden, wie sie sich gibt." Aber: "Ein paar Knallfarben könnten nicht schaden!" Die gäbe es reichlich in seiner neuen Kollektion …

