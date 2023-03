GNTM: Arroganz-Anfall! So krass reagierte Kandidatin Zoey auf ihren Rauswurf

Nur eine kann "Germany's Next Topmodel" werden...doch anscheinend stand für Kandidatin Zoey schon fest, dass nur sie selbst diese Eine sein kann. Nachdem sie Modelmama Heidi Klum in der letzten Folge weder mit ihrer Leistung beim Fotoshooting noch auf dem Laufsteg überzeugen konnte, musste die Stuttgarterin am Ende die Show verlassen. Ein Schock für die anderen Kandidatinnen aber vor allem für Zoey selbst. So krass reagierte sie auf ihren Rauswurf...