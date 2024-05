GNTM: Liebes-Sensation? Sie sollen ein Paar sein

Also doch! Bei "Germany's next Topmodel" sind in diesem Jahr zum ersten Mal auch Männer zugelassen. Damit es unter dem Cast zu keinen Annäherungen kommt, soll Model-Mama Heidi Klum (50) im Vorfeld ein Sex-Verbot verhängt haben. "Es ist nicht erlaubt, mit jemandem etwas zu haben. Das ist ein Vertragsbruch!", verrät Ex-Kandidat Max. So soll verhindert werden, dass die Kandidat:innen sich ablenken lassen.

Doch einigen konnte dieses Verbot offenbar nichts anhaben! Wie jetzt herauskommt, haben sich zwei Kandidat:innen am Set verliebt ...