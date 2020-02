"GNTM"-Lucy: Das ist der Freund von dem Transgender-Model

Kandidatin Lucy aus Kassel begeistert bei "Germany's next Topmodel" gerade alle. Trotz ihrer anfänglichen Schwierigkeiten auf dem Catwalk, kann sie Modelmama Heidi Klum vor allem bei Fotoshootings begeistern. Und auch die Zuschauer lieben Lucy. Innerhalb kürzester Zeit hat sie tausende Follower dazu gewonnen. Wie sie das geschafft hat?

"GNTM"-Kandidatin Lucy war früher ein Junge

Die Fans bewundern Lucy vor allem für ihren Mut und ihre Offenheit. Mit 18 Jahren hat sie sich als transsexuell geoutet. Und auch in der Show macht sie kein Geheimnis daraus, dass sie eigentlich als Junge auf die Welt gekommen ist. "Ich bin ja Transgender, hatte meine Operation noch nicht und es kann sein, dass immer mal was rausrutscht", vertraute das Nachwuchsmodel Heidi gleich zu Beginn an. Bei freizügigen Shootings "tuckt" bzw. klebt Lucy ihr Geschlechtsteil einfach weg. So war auch das Nacktshooting in Folge 3 in Costa Rica kein Problem für Lucy. Sie verzichtete sogar auf eine Unterhose vor der Kamera.

So sah Lucy als Junge aus Foto: Instagram/ lucy.gntm2020.official

Transgender-Model Lucy hat eine Mission

Mit ihrer Teilnahme will Lucy vor allem eines erreichen: "Ich möchte 'Germany’s next Topmodel' 2020 werden, weil ich mich der Welt mitteilen möchte, positive Nachrichten vermitteln will und Transmenschen Mut machen möchte." Eine Extrawurst kommt für sie aber nicht in die Tüte. "Ich möchte mit meiner Performance überzeugen. Ich möchte meine Leistung abliefen und genauso bewertet werden, wie jedes andere Mädchen auch." Sollte es die 20-Jährige tatsächlich ins Finale schaffen, wäre es eine echte Sensation. Bisher konnte sich noch kein Transgender-Model den Titel sichern.

Das ist der Freund von Lucy

Privat lief es einige Zeit nicht ganz so rosig für Lucy. "Natürlich habe ich auch schon negative Erfahrungen gemacht. Es nimmt nicht jeder Mann so selbstverständlich hin. Das hat eine Weile gedauert, bis ich ihn gefunden habe. Ich habe auch ziemlich viele Absagen bekommen", erzählt sie im Interview mit .

Doch vor eineinhalb Jahren ging ihr Wunsch nach einem Mann an ihrer Seite doch in Erfüllung. Lucy lernte ihren jetzigen Freund Mirko im Internet kennen. "Beim dritten Date habe ich es ihm dann gesagt. Das war einfach total leicht und locker. Er hat sofort gesagt, dass es überhaupt kein Problem für ihn ist. Das war gar kein großes Thema bei uns beiden." Auch Schatz Mirko kommt aus dem Schwärmen gar nicht raus. "Wir haben uns online kennengelernt und haben sofort gemeinsame Interessen gehabt. Ich habe mich sofort in sie verliebt. Schon beim ersten Treffen."

Lucy mit ihrem Freund Mirko Foto: Instagram/ lucy.gntm2020.official

Ihr Liebesglück hat Lucy bereits gefunden. Alles was jetzt noch fehlt ist der Sieg bei "Germany's next Topmodel." Ob sie es wirklich bis ganz an die Spitze schafft? Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen...

