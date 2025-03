GNTM: Malemodel Faruk bricht sein Schweigen nach Wutausbruch

Es war der Schockmoment der aktuellen "Germany's Next Topmodel"-Staffel: Kandidat Faruk (21) sorgte mit einem emotionalen Ausraster für eine hitzige Debatte. Nach einer Kritik von Oliver Rauh schießt Faruk ungeniert zurück: "Mit so 'nem Bierbauch zu sagen: Nimm ab? Da hab' ich doch gar keinen Respekt!" konfrontiert er den Chefredakteur. Autsch! Fans und Zuschauer fragten sich – was steckt wirklich dahinter? Nun meldet sich Faruk selbst zu Wort und erklärt seine Beweggründe in einem Statement-Video.