GNTM 2025: Wer ist raus? Dieses Model bekam in Folge 12 kein Foto

"Ex on the Beach"-Ryan

Ein Baby mit seiner neuen Freundin Linuschka?

Kurz nach seiner Teilnahme an der diesjährigen Staffel "Ex on the Beach" machte Ryan Wöhrl seine Beziehung zu Freundin Linuschka öffentlich. Nun die nächste Überraschung: Erwarten die beiden jetzt etwa bereits den ersten Nachwuchs?