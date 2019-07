Reddit this

GNTM: Sayana packt aus! So ist es wirklich hinter den Kulissen

Wie ist es wirklich hinter den Kulissen von "Germany's next Topmodel"? Finalistin Sayana hat es uns verraten...

Für Sayana Ranjan lief es dieses Jahr bei "GNTM" rund. Im großen Finale konnte sie sich den zweiten Platz sicher. Doch wie blickt sie auf die Zeit zurück? Und was passiert, wenn die Kameras aus sind?

Zickenkrieg in der Modelvilla?

"Die Zeit in der Modelvilla war wirklich schön. Wir waren eigentlich alle wie eine kleine Familie. Klar, gab es ab und zu mal Zickenkrieg, aber das gehört ja auch irgendwie dazu", erzählt Sayana "Intouch Online" im Interview. Mit einigen Mädels hat sie auch heute noch Kontakt. "Am allerbesten habe ich mich mit Luna verstanden. Sie ist ja leider schon sehr früh ausgestiegen, aber wir haben uns trotzdem nicht aus den Augen verloren. Sie ist mittlerweile wie eine Schwester für mich."

GNTM-Sayana: Knallharte Abrechnung mit Siegerin Simone!

Doch auch an die verschiedenen Gastjuroren erinnert sich die Zweitplatzierte gerne zurück. Mit Star-Fotograf Rankin hat sich Sayana besonders gut verstanden. "Ich hatte vorher echt Respekt vor ihm. In den letzten Staffeln war er ja immer sehr streng. Doch von meinem Shooting war er mega begeistert. Danach haben wir uns auch noch länger privat über meine Herkunft unterhalten. Er meinte, dass ich wirklich als Inderin durstarten soll, weil es gar nicht so viele indische Model gibt."

So ist Heidi Klum wirklich

Und wie war Heidi Klum? Immer wieder heißt es, dass die Modelmama sofort verschwunden ist, wenn die Kameras aus sind. Doch das kann Sayana nicht bestätigen. "Wir hatten diese Staffel wirklich Glück. Wir durften auch abseits der Kamera sehr viel Zeit mit ihr verbringen. Sie war immer sehr lieb. Sie hat uns viel über ihren Freund erzählt. Man hat jedes Mal gemerkt, dass Heidi total verliebt ist."

