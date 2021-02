GNTM: Sie ist freiwillig ausgestiegen

Schon in der zweiten Sendung war Kandidatin Ricarda nicht mehr zu sehen. Sie hat da nämlcih längst ihre Koffer gepackt. Thema war ihr Ausstieg in der Sendung aber nicht. "Es ist wie in jeder #GNTM-Staffel. Nicht alle Kandidatinnen können in jeder Folge in der gleichen Ausführlichkeit erzählt werden", erklärt GNTM-Sprecherin Tina Land gegenüber BILD.

Eine Folge von "Germany's Next Topmodel" verpasst. HIER kannst du sie dir noch einmal anschauen.'*