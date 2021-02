Thomas Hayo: Der wahre Grund für sein GNTM-Aus

Im Gespräch mit Philipp Westermeyer im "OMR-Podcast" sprach Thomas Hayo ganz offen über seine Zeit bei "Germany's Next Topmodel". Als die Anfrage kam, dachte der damals nämlich zu beginn: "Hell no!" Doch er ließ sich von seinen Freunden umstimmen. Zum Glück! "Es hat total Spaß gemacht", gesteht er nämlich.

Acht Jahre lang saß er an der Seite von Heidi Klum. "Die Erfahrung, bei einer so großen Pop-Culture-TV-Show mitzumachen, das fand ich total spannend. Das war ein Riesending, da waren immer 60 bis 80 Leute bei der Produktion dabei. Das war eine der deutschen Fernsehshows mit dem größten Budget", so der 52-Jährige.

