Götz Schweighöfer: Der deutsche Schauspieler ist tot

Götz Schweighöfer war ein begnadeter Schauspieler. Im Laufe seiner Karriere zeigte er u.a. am Landestheater Eisenach, am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin und am Theater Altenburg Gera sein Können. Von 2000 bis 2008 spielte er am Deutsch-Sorbischen Volkstheater in Bautzen. Jetzt ist Götz tot.