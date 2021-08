„Goodbye Deutschland“: Diese Auswanderer sind bereits gestorben

1.653 Auswanderer suchten in 15 Jahren „Goodbye Deutschland“ ihr Glück in der Ferne. Aus 75 vormals fremden Destinationen in Afrika, Asien oder Amerika wurde im Laufe der Jahre ein gemütliches Zuhause. Auch die Zuschauer lachten, weinten, verzweifelten und freuten sich mit den Vox-Stars. Und nicht wenige bewunderten die entschlussfreudigen Auswanderer für ihren Mut den Sprung über den Ozean zu wagen. Doch leider wurden nicht alle belohnt! Neben einigen gescheiterten Auswanderungen, mussten wir im Laufe der Zeit auch von einigen Gesichtern Abschied nehmen. Diese acht „Goodbye Deutschland“-Auswanderer sind bereits gestorben...