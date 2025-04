"Goodbye Deutschland": Nach 13 Jahren! Auswanderin kehrt nach Europa zurück

Besonders nach den Bränden in Los Angeles hat Lara ein sehr mulmiges Gefühl. "Es ist mittlerweile ein Desaster, in L.A. zu leben", gibt die Regisseurin zu. Nun will sie schon im Juli zurück nach Europa. "Ein furchtbar schwieriger Schritt", sagt sie geknickt. "Ich bin schrecklich traurig." Die Fans dürften ihre Trauer gut nachvollziehen können, denn plötzlich muss sie ihr altes Leben und sogar ihre eigene Agentur zurücklassen.

Besonders bitter: Eigentlich sollte ihr Sohn Luca (18) die Rückreise mit ihr zusammen antreten. Doch da sein Highschool-Abschluss nicht als Abitur anerkannt wird, kann er nicht in Deutschland studieren. Auch von der Uni in Madrid gab es eine Absage. Sollte die Universität sich nicht überreden lassen und eine Ausnahme machen, wird er wohl in Los Angeles bleiben und dort studieren.

"Als Mutter ist das für mich ganz furchtbar", sagt Lara ganz offen. "Los Angeles ist mittlerweile sehr gefährlich, es geht hier wild zu", sagt sie. Luca kann die Sorge seiner Mutter verstehen: "Ich bin sehr traurig, wenn ich aus Los Angeles, meiner Heimat wegziehe, aber ich glaube meine Mama hat Recht. Seit den Bränden ist nichts mehr wie früher. Ein trauriger Vibe ist in der Stadt. Und alles wird immer teurer."

Bleibt abzuwarten, wie es für ihn weitergeht und ob er seine Mutter vielleicht doch noch nach Europa begleiten kann ...