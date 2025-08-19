"Goodbye Deutschland"-Stars machen große Verkündung
Zwei beliebte "Goodbye Deutschland"-Auswanderer überraschen ihre Fans mit spektakulären Plänen für 2026!
Ob die Hochzeit von Peggy und Steff bei "Goodbye Deutschland" zu sehen sein wird, ist bislang unklar.
© RTL
Es ist eine Geschichte, wie aus einem Liebesroman: Erst war es die große Liebe, dann folgte eine schlimme Krise und am Ende bekamen sie doch das Happy End. Bei Peggy Jerofke (49) und Steff Jerkel (55) wird dieses Happy End nun in einer riesigen Traumhochzeit münden. Schon 2024 gab es die Verlobung, jetzt steht endlich fest: Am 26. Juni 2026 geben sie sich auf Mallorca das Jawort, und zwar nicht irgendwie, sondern in ganz großem Stil.
Überraschung auf Instagram: "Save the date!"
Mit romantischen Fotos in Hochzeitsoutfits und der Botschaft "Save the date" überraschten sie ihre Fans auf Instagram. Wer genau hinschaute, konnte auf einem Handy-Display das Hochzeitsdatum entdecken: Peggy & Steff heiraten am 26.06.2026.
Für viele Follower ein emotionaler Moment – schließlich haben die beiden in den letzten Jahren einiges durchgemacht. Nach über 20 Jahren Beziehung kam 2018 Tochter Josephine zur Welt, doch Ende 2022 dann der Schock: Peggy und Steff trennten sich völlig überraschend. Steff erklärte damals tränenreich im TV: "Peggy ist eine Wahnsinnsfrau, aber es fehlt irgendwas. Wir streiten uns und das ist das Schlimmste fürs Kind."
Im April 2024 folgte dann das Comeback, nur wenige Wochen später machte Steff seiner Peggy erneut einen Antrag – diesmal in seiner Bar "Sharky’s" auf Mallorca.
Luxus pur: Hochzeit auf einer Yacht
Dass diese Hochzeit kein gewöhnliches Fest wird, haben Peggy und Steff längst klargestellt. Statt einer klassischen Feier träumen sie von einer Luxus-Hochzeit auf einer riesigen Yacht. Steff schwärmt: "Es soll ganz, ganz groß werden. Ich habe da etwas Gigantisches vor, was man in Deutschland noch gar nicht gesehen hat."
Die Pläne sind spektakulär: eine Feier über zwei Tage mit Hubschrauber, exklusiven Gästen und allem Drum und Dran. Danach geht es für das Paar mit einigen engen Freunden auf Hochzeitsreise rund um Mallorca und Ibiza – eine ganze Woche lang auf dem Schiff. Peggy und Steff wollen ihre Liebe zelebrieren, als gäbe es kein Morgen.
"Wir wollen die geilste Hochzeit feiern, die ich je gesehen habe!", versprach Steff bereits seinen Fans auf Instagram. Und die Auswanderer lassen keinen Zweifel daran, dass es am Ende wirklich eine Hochzeit wird, die man so schnell nicht vergisst.
Hochzeit im TV? Fans hoffen auf "Goodbye Deutschland"
Die große Frage bleibt: Wird VOX den großen Tag zeigen? Schließlich begleitet das Format "Goodbye Deutschland" Peggy und Steff seit Jahren auf ihrer Mallorca-Reise. In der "Mallorca Zeitung" verriet Steff: "Wir sind gerade am Hin- und Herüberlegen, ob wir die Hochzeit ganz privat machen sollen, ohne Fernsehen etc."
Egal ob mit Kameras oder ohne – für Peggy Jerofke und Steff Jerkel steht fest: 2026 wird ihr Jahr.