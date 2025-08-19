"Goodbye Deutschland"-Stars machen große Verkündung

Es ist eine Geschichte, wie aus einem Liebesroman: Erst war es die große Liebe, dann folgte eine schlimme Krise und am Ende bekamen sie doch das Happy End. Bei Peggy Jerofke (49) und Steff Jerkel (55) wird dieses Happy End nun in einer riesigen Traumhochzeit münden. Schon 2024 gab es die Verlobung, jetzt steht endlich fest: Am 26. Juni 2026 geben sie sich auf Mallorca das Jawort, und zwar nicht irgendwie, sondern in ganz großem Stil.