Steff Jerkel & Peggy Jerofke: Liebes-Aus nach 24 Jahren! Sie bestätigen die Trennung

Steff verkündet die Trennung von Peggy

"Peggy und ich werden uns trennen. Wir haben lange, lange gekämpft und haben wirklich alles versucht", erklärt Steff sichtlich mitgenommen im "RTL"-Interview. "Peggy ist eine Wahnsinnsfrau, aber es fehlt irgendwas", fügt er hinzu. "Aber es geht nicht mehr."

Und was sagt Peggy dazu? "Es sind immer zwei schuld an einer Trennung", stellt sie klar. "Wir sind von den Typen her unterschiedlich, das waren wir schon immer." Allerdings betont sie auch, dass nichts zwischen den beiden vorgefallen sei. Sie hätten sich in all den Jahren einfach auseinandergelebt.

Besonders durch die Geburt ihrer Tochter soll Peggy sich sehr verändert haben. "Für mich bleibt nicht mehr viel übrig", klagt Steff. Von der Trennung weiß die kleine Josephine bisher übrigens noch nichts..