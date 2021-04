Grill den Henssler: Stress hinter den Kulissen

Der ehemalige "The Masked Singer"-Gewinner wollte mit einer kleinen musikalischen Einlage am Keyboard die Stimmung etwas auflockern. Alle Beteiligten waren begeistert - außer Sophia. Die hörte die Proben bereits vor der Aufzeichnung in ihrer Garderobe und war davon so gar nicht angetan. "Ich wollte zwei Stunden pennen, weil ich um fünf Uhr aufgestanden bin und dann fängt Lang Lang im Nebenzimmer an zu klimpern…", ätzte die Freundin von Fußballer Loris Karius. Autsch!