"Grill den Henssler": TV-Fiasko! Die Zuschauer schäumen vor Wut

Es ist eine traurige Bilanz, die der Sender "VOX" nach dem vergangenen Wochenende ziehen muss. Denn erneut haben die Zuschauer eine vernichtende Meinung zur Sendung "Grill den Henssler" geäußert. Bereits in den vergangenen Wochen eckte das Format mit Starkoch Steffen Henssler immer wieder an und rief Unmut bei den Zuschauern hervor. Dieses Mal passte den Zuschauer ein Gast der Sendung nicht: Oliver Pocher war dem Publikum an den heimischen Fernsehgeräten ein Dorn im Auge! Auf der Social Media Plattform "Instagram" machten sie ihrem Ärger Luft. Ein User schrieb: "Ich hab es erst gar nicht geguckt. Wenn der Typ dabei ist: Nein!" und ein anderer äußerte sich ähnlich: "Nicht angeschaut und das war die beste Entscheidung! Pocher, nein danke!" Während viele Zuschauer die Sendung "Grill den Henssler" am vergangenen Wochenende boykottierten, schauten andere wiederum das Sommer-Special, kamen jedoch zu einem ähnlichen Schluss. Ein weiterer Kommentar unter einem Beitrag auf "Instagram" lautet: "Erst gefreut auf die Sendung, dann Pocher gesehen und wieder ausgemacht." Begeisterung klingt definitiv anders!

Der Sender hat sich mit der Entscheidung, den umstrittenen Komiker Oliver Pocher einzuladen, nicht unbedingt beliebt gemacht...