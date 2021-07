Günther Jauch: Böse hintergangen! Wirbel um den Moderator

"Die #CoronaSchutzimpfung ist unser Joker in der #Pandemiebekämpfung. Günther Jauch hat sich #impfen lassen", teilte das Ministerium mit. Dazu wurde ein Foto des Moderators gepostet, wo er sich mit einem Pflaster auf dem Arm zeigt. Der Haken: Günther Jauch ist noch gar geimpft! Denn erst im Frühjahr ist der Moderator an Corona erkrankt. Das RKI hat empfohlen, nach einer Covid-Erkrankung mindestens sechs Monate mit der Impfung zu warten. Günther Jauch könnte also frühestens erst im Herbst geimpft werden.