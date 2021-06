Günther Jauch: Überraschende Enthüllung aus seinem Privatleben!

Mehr als 1.500 Folgen von "Wer wird Millionär?" hat Günther Jauch bisher präsentiert. Der Moderator zeigt sich immer im Anzug. Nun hat er verraten, was er in seiner Freizeit trägt - aber in einem Kleidungsstück wird man ihn nie sehen: Die Jogginghose! Denn davon besitzt der Moderator keine einzige, wie er nun offenbart. "Ich habe keine Jogginghose", erzählte er in der WWM-Jubiläumsfolge.