Günther Jauch: Details zur Hochzeit und TV-Gage - Der Moderator nimmt kein Blatt vor den Mund

Der Showmaster kam richtig in Plauderlaune und verriet, dass er als Weingutsbesitzer auch oft Anfragen von Paaren bekommt, die bei ihm heiraten wollen. "Wir bevorzugen alle die, die Silberne oder Goldene Hochzeit feiern", sagte Jauch. Und erinnerte sich an seine eigene Feier mit Thea: "Als meine Frau und ich geheiratet haben, hatten wir keine Band, und dann haben sich welche angeboten. Und dann habe ich gesagt: ,Ich habe nur einen Wunsch: ,Love is in the air‘ möchte ich nicht hören heute Abend.‘ Und dann ging es los, dann wurde die Band vorgestellt – und das erste Lied war: "Love is in the air".

Und als wären das noch nicht genug Geheimnisse, enthüllte Jauch dann sogar auch noch seine "Wer wird Millionär"-Gage. Bis heute habe der Moderator keinen Vertrag unterschrieben. "Das Honorar wurde mal angepasst vor ungefähr 23 Jahren, und seitdem ist das stabil geblieben. Aber ich bin nicht unzufrieden, machen Sie sich keine Sorgen."