Günther Jauch: Drama um den Moderator! Die Polizei musste eingeschaltet werden

Er ist doch noch immer für eine Überraschung gut. Hätten Sie über den Autofahrer Günther Jauch auch gedacht, dass er sich stur an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hält, niemals das Risiko eines Strafzettels eingeht? So kann man sich täuschen! Denn der Moderator ist sage und schreibe 35 (!) Mal geblitzt worden – wahrscheinlich sogar öfter, denn seine erste Schätzung lag bei 50. Und nicht nur das: Er wurde sogar deutschlandweit von der Polizei gesucht. Aber der Reihe nach: In der RTL-Quizshow "Wer wird Millionär?" kam es zu einer Panne. Zur Überbrückung forderte Jauch seinen Kandidaten auf, doch "ein bisschen mehr von zu Hause zu erzählen". Der spielte den Ball zurück an Jauch. Thema: Verkehrssünden. Als Jauch dann zugab, 35 Mal geblitzt worden zu sein, entrüstete sich das Publikum. "Na ja, Entschuldigung, ich bin asbach- uralt", antwortete Günther Jauch. Einmal im Jahr dürfe man ja wohl erwischt werden …