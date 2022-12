Günther Jauch: Keine Zukunft - Sein Vermächtnis ist in Gefahr

Als Jauch nämlich gerade in einem Interview darauf angesprochen wird, welche Ziele er künftig mit dem Weingut verfolgt, antwortet er unter anderem: "(…) Wie es weitergeht, ist ungewiss, und ob die Tradition in der Familie fortgesetzt wird, muss die Zeit erst weisen." Scheint, als hätten Jauchs vier Kinder bisher noch nicht zugesichert, dass sie das Weingut einst gerne weiterführen würden. Ob denn ein grundlegendes Interesse am Thema Wein besteht? "Ja, am stärksten, wenn er auf dem Tisch steht", so der 66-Jährige. Zum Winzersein reicht das natürlich noch nicht. Besonders traurig: Jauch und seine Frau führen das Weingut inzwischen in siebter Generation. Es befindet sich seit 1805 in Familienbesitz. Wie schade, wenn das in Zukunft nicht fortgesetzt würde!

Zudem ist es nicht das erste Mal, dass es um Jauchs Lebenswerk geht. Bereits als er 2019 seine Fernsehproduktionsfirma i&u TV verkaufte, die Sendungen wie "stern TV" und "5 gegen Jauch" produziert, erklärte Jauch damals: "Ich bin jetzt 63 Jahre alt und Entscheidungen als Unternehmer sollte man immer ein bisschen hochrechnen: (…) Wer folgt mir nach?"

Dann gab er zu: "In meiner Familie gibt es niemanden mit entsprechenden Ambitionen." Wie schade, wenn es auch diesmal wieder so wäre!

