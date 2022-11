Günther Jauch: Moderations-Aus! Jetzt tritt Thomas Gottschalk in seine Fußstapfen

Kein geringerer als Moderations-Kollege und "Wetten, dass..."-Urgestein Thomas Gottschalk wird in die Fußstapfen von Günther Jauch treten und "Menschen, Bilder, Emotionen" von nun an moderieren. Allerdings nicht alleine: An seiner Seite wird der ehemalige Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg stehen, wie RTL nun bekannt gab.

Am 11. Dezember wird das neue Moderations-Duo auf die Ereignisse des Jahres zurückblicken und Menschen in ihrer Show begrüßen, die etwas Besonderes geleistet oder erlebt haben. Dabei sind unter anderem Sarah Connor, Christian Lindner und Marius Müller-Westernhagen.

