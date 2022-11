Günther Jauch: Neues Leben! Er hat sein ganz großes Glück gefunden

Ein fröhliches Lächeln zeichnet sich in seinem Gesicht ab. Aber nicht etwa, weil gerade im TV-Studio der Applaus des Publikums erklingt. Nein, weil er stolz einen Behälter voll Trauben in die Kamera hält. Ja, Günther Jauch genießt sein neues Leben auf seinem Weingut in Kanzem an der Saar, das so ganz anders ist als das eines Fernsehmoderators. Hier hat er sein neues Glück gefunden!