Günther Jauch: Nach dem heftigen Unwetter - So steht es um sein Weingut

In einem neuen Posting des Weinguts ist nun zu sehen, wie schwer es vom Unwetter getroffen wurde. Das Gelände ist voller Schlamm und Regenwasser. Mit Bagger und Schaufel versuchen die Mitarbeitenden und Helfer, wieder Ordnung zu schaffen. Zu dem Clip heißt es: "Heute haben wir mit den Aufräumarbeiten in unserem HiP und im Park begonnen. Vielen Dank an alle fleißigen Helferinnen und Helfer, an alle, die ihre Hilfe angeboten haben und für die vielen anteilnehmenden Kommentare!"

Auch Günther Jauch packt bei den Aufräumarbeiten kräftig mit an. Mit Schippe und in Gummistiefeln schaufelt er Schlamm und trägt Regale. Am Ende posiert er gemeinsam mit dem Team des Weinguts, welches seit 2010 im Besitz seiner Ehefrau Thea und ihm ist. Ein echtes Herzensprojekt des "Wer wird Millionär?"-Moderators. Und dafür greift man auch mal zur Schaufel und packt mit an!