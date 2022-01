Günther Jauch: Prügel-Attacke!

Als Klein Günther mit neun Jahren die Grundschule besuchte, ging es unter einigen Mitschülern sehr ruppig zu. Jauch erzählt: "Einer schnappte mich eines Tages, weil ich irgendwas gesagt hatte, was ihm nicht passte, und schlug mich so zusammen, dass ich mit zwei Zähnen in der Hand nach Hause kam." Brutal! Selbst den ein oder anderen Lehrer erwischte es.

