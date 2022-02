Guido Maria Kretschmer: Botox-Beichte!

Erst kürzlich war Guido mit einer Freundin in Paris zum Dinner verabredet und hatte mir ihr einen Zwischenfall der anderen Art! So hat Guidos Begleitung scheinbar so viel Botox in der Stirn gehabt, dass sie eine lästige Fliege in ihrem Gesicht nicht bemerkt hat. Gegenüber "Prominent" verrät Guido: "Ich habe eine gute Freundin, die hat so viel Botox in der Stirn - da habe ich vor kurzem mit der in Paris zu Mittag gegessen, und da lief ein dicker Brummer über ihr Gesicht beim Mittagessen. Ich gucke die an, die hat nichts gemerkt." Guido ergänzt: "Ich sage so: 'Du weißt schon, dass da gerade eine Fliege auf deiner Stirn sitzt. Das ist ja Zeichen der Vergänglichkeit.' Sagt die: 'Guido, ich sag's dir ganz ehrlich, mein Mann, der kann mich bis hierhin berühren, ich merke es nicht.' Also, das muss man sagen, das ist der Nachteil." Eine Gesichte die Guido scheinbar nicht so schnell aus dem Kopf geht! Ob der Designer uns in der nächste Zeit mit noch mehr Storys dieser Art überrascht? Wir können gespannt sein...