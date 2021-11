Guido Maria Kretschmer: Alles verloren! Jetzt ist vom TV-Aus die Rede!

Die Premiere seiner neuen Show „Guidos Wedding Race“ wollten nur 570 000 Zuschauer sehen – ein Desaster! Der Sender zog prompt die Reißleine und stampfte die Show wieder ein. Im Netz hagelte es Spott und Häme: Viele monieren die "immer gleichen Sätze" des Moderators, andere finden ihn gar "unerträglich". Und Guido nimmt sich die Kritik durchaus zu Herzen.

"Ich wünsche allen schöne Sendungen, aber ich will keine mehr!", sagte er kürzlich in einem Interview laut "Schöne Woche". Zieht er sich jetzt etwa ganz aus dem TV-Geschäft zurück? Nein, aber: "Willst du gelten, mach dich selten!" So lautet ein Spruch, den wohl unsere Oma schon kannte und vielleicht auch beherzigte. Deshalb sollte Guido etwas kürzertreten – dann lieben ihn bestimmt alle wieder.